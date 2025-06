Jirka s Petrou vdechli nový život objektu v Horním Bezděkově na Kladensku, který byl dvacet let zavřený. Otevřeli si tam Lívanec, penzion a bistro, které je dnes opravdu skvělým tipem, kam vyrazit na výlet nejen z Prahy – ať je to brunch, oběd nebo jenom posezení v dokonalé zahradě. A pokračovat odsud můžete třeba ve výletování do okolních křivoklátských vrchů.

Lívanec se jim neskutečně povedl, bistro, zmiňovaná zahrada, ale také klub, kde pořádají koncerty a divadelní představení. Nemluvě o sedmi apartmánech. A pak hlavně, mají tady Františka, šéfkuchaře, kterého jim můžou závidět na mnoha pražských adresách, protože tady předvádí opravdu skvělé věci. Fanda je bývalý hokejista, dril a pečlivost v kuchyni tak jemu ani jeho týmu nechybí.

