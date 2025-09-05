Tento způsob léta
Na několik týdnů jsem zmizela na svá místa v jižních Čechách, ve Vídni a v Toskánsku, se zastávkou v Benátkách. Tentokrát se letní čas nesl čistě ve znamení bezprostředních setkání s přáteli, která utvářela radostnou a nenáročnou každodennost, jež se rozvinula do výjimečných zážitků. Jejich trajektorie kopíruje vybrané institucionální výstavy.
V Alšově jihočeské galerii se Márii Bartuszové (1936–1996) konečně dostalo zasloužené pozornosti v domácím prostředí. Ojedinělá krása a unikátnost umělecké invence ženy a sochařky, která žila po většinu života skryta, získala své nejvýraznější uznání výstavami v londýnské Tate Modern a na benátském bienále v roce 2022. Bartuszová byla citlivou pozorovatelkou okolního světa. Vytvářela mimořádně křehce působící abstraktní sochy z bílé sádry (foto) nacházející svůj předobraz v přírodních a lidských formách.
