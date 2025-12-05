Světlo něhy
Jemné linie ženského těla se ladně vzdouvají od klíční kosti vzhůru k hraně čelisti. Senzualita světla koresponduje s expresí tváře, jež se odvrací a dává tušit vnitřní emoci. Delikátnost zobrazení je stvořena světelnou neuchopitelností, kdy se šíje zanořuje do tmy a současně se záhyby ucha a vlny vlasů proměňují v sochařské dílo.
Již si nepamatuji, kdy jsem si snímek uložila jako tapetu telefonu, ale smyslnost abstrahovaných tvarů mě nepřestává fascinovat. Každý den opakovaně zahlédnu portrétní záhyby Lee Miller tak, jak je Man Ray viděl v roce 1929. Předtím, než vstoupila neklidná kráska do pařížského ateliéru, byly jeho fotogramy již předmětem zájmu umělců a teoretiků nejen směrů dada a surrealismu.
