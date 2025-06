Z béžových odstínů, které mohou sahat od odražené bílé přes máslovou až po jemně růžovou, lze poskládat kompletní look. „V kombinaci s opálenou pletí budete vypadat skvěle,“ říká Radka a dodává, že tyto barvy nesluší pouze ženám. „Letní období je uvolněnější, můžete si toho skrze oblečení dovolit více a v širokých béžových kalhotách v kombinaci s polorozepnutou košilí vypadají i muži cool.“

Letní měsíce si žádají lehčí materiály, jako je například len, který díky své struktuře působí ležérněji. Jestliže vaše zaměstnání vyžaduje určitý dresscode a lněné oblečení do něj nezapadá, může být řešením světlý kostýmek či pánský oblek. „Skvělé třídílné kostýmky navrhla Sienna Miller pro Marks and Spencers. Jsou sice z vlny, ale odrážejí teplo,“ popisuje Radka. I když má většina lidí vlnu spojenou spíš se zimním obdobím, existují i varianty vhodné na léto. „Původní svetry na tenis od značky Lacoste jsou perfektní na letní sporty právě proto, že jsou ušité z merino vlny, která skvěle absorbuje pot,“ vysvětluje. Pokud chcete jít cestou sexy střihů, vyberte si z kousků od značky Alaïa. „Sukně s délkou do půli lýtek vypadá dobře na každé postavě. Střih už záleží na individuálních proporcích nositelky.“

