Značka Louis Vuitton udivila novým prostorem The Louis v Šanghaji, který spojuje butik, kavárnu Le Café a výstavu Louis Vuitton Visionary Journeys. Vše je vám k dispozici po jednou palubou, protože struktura celého komplexu připomíná loď, která ze záhadného důvodu zakotvila na ulici Wujiang uprostřed šanghajské obchodní čtvrti. Celý koncept je poctou počátkům luxusního cestování a inspiruje se historií výroby cestovních kufrů pro zaoceánské plavby, které se značka v 19. století věnovala. Zároveň odráží charakter Šanghaje jako přístavního kulturního centra a „brány na Východ“.
