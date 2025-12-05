V luxusní izolaci
V komunitě adventistů sedmého dne, kteří žijí ve čtvrti Loma Linda v Kalifornii kolem zdravotnického střediska, se dodržuje přísná dieta a duchovní řád. O trochu požitkářštější podmínky panují v sousední oáze Palm Springs, na jejímž okraji se v pouštní krajině na úpatí pohoří Santa Rosa skví komplex Sensei Porcupine Creek. Původně soukromý architektonický projekt technologického mága, miliardáře ze Silicon Valley a spoluzakladatele softwarového gigantu Oracle Larryho Ellisona nyní slouží jako zázemí pro wellness areál sítě Sensei, kterou spoluzaložil. Jde o místo s pouhými 22 klíči pro hosty určené pro přehnaně ambiciózní workoholiky, kteří potřebují zklidnit a zrelaxovat. Skutečného odpočinku se tu dosahuje proaktivně, prostřednictvím řízených fyzických aktivit pod dohledem lékařů, meditací a spa procedur. V luxusních kulisách tu okusíte místní zeleninu, citrusy a ořechy, budete nasávat sluneční paprsky, cvičit jógu a budete se povinně družit.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.