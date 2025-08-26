Torrey: Private Spaces: Great American Design
Modernistická interiérová designérská firma TORREY se sídlem v New Yorku letos na jaře vydala svou první monografii, která představuje deset let jejího působení. Objevíte v ní dvacet tři mimořádných projektů zakladatele značky designéra Andrewa Torreyho, jež vás provedou ikonickými místy od pulzujícího Manhattanu a sluncem zalitého Miami po Londýn, Los Angeles a Cabo San Lucas. Debutová kniha zkoumá Torreyho charakteristický přístup, který spočívá v hladkém spojení cool, čistých, moderních designů s opulentními povrchy, luxusními materiály a úctou k historii a vintage stylu. V knize je jasně vidět i Torreyho vášeň pro současné umění.
A New English Style: Timeless Interiors
Britské interiéry mají kouzlo, které nikdy nevyjde z módy. V debutové knize designérky Nicole Salvesen a Mary Graham sdílejí své tipy a triky a provázejí vás na cestě za zařízením vašeho domova tak, aby byl stylový a útulný v současnosti i v budoucnu. Kapitoly jsou uspořádány podle účelu a podstaty jednotlivých místností. Každý prostor je pečlivě promyšlen, od přívětivé vstupní haly po klidné ložnice, od srdce domova v kuchyni po luxusní obývací prostory. Autorky uplatňují své charakteristické designové principy a každé místnosti vtiskují teplo a nádech luxusního úniku z reality. Genialita Nicole Salvesen a Mary Graham spočívá v jejich schopnosti proměnit prostory v individuální, nadčasové útočiště, které vás vybízí k odpočinku a vychutnávání si klidných okamžiků v každodenním chaosu. Tato kniha ukazuje, jak květinové vzory, elegantní dřevo a jemná barevnost vytvářejí prostory plné klidu a tradice. New English styl nevsází na nostalgii, ale na schopnost propojit tradici s moderním pojetím domova.
