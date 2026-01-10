Vejce a Půlvejce z broušeného optického skla, hranoly zavěšené s geometrickou přesností nad zrcadlovou plochu, skleněná lávka na vyhlídkové terase Sovových mlýnů na Malé Straně v Praze. Dílo výtvarníka a sklářského umělce Václava Ciglera se nesmazatelně zapsalo do historie českého umění.

Všechna svá díla nejprve rozpracovával do papírových zápisníků, kam si tužkou zakresloval své nápady a vedle nich si stejně poctivě zapisoval myšlenky a úvahy nad tématem své práce, nad tvary, technologií i využití vlastností skla. Využití zdánlivě nezajímavého průmyslového materiálu, ze kterého vzniklo pod jeho rukama umělecké dílo, bylo přelomovou myšlenkou.

Naposledy jsme ho navštívili před pár lety v jeho domě na pražské Ořechovce obklopeném vzrostlou tichou zahradou (od mládí miloval zahradničení a svět rostlin), kde žil a spolu se svým dlouholetým spolupracovníkem Michalem Motyčkou také tvořil.

Když listoval zaplněnými stránkami, notesů odkryl svoji další vášeň – psal poezii, kratší texty o světle, kresbách, poezii, o člověku, které také vydával. A i tehdy nám předčítal ze svých sbírek a opakovaně zdůrazňoval, že nejdůležitější myšlenkou pro jeho dílo je dialog s člověkem.

Člověka staví do rozehrané hry, kterou svými objekty v daném prostředí definuje. Zároveň mu ale nechává dostatek prostoru pro vlastní interpretaci. Obraz světa okolo něj se tím mění, zvětšuje a nabízí z určitých úhlů deformovaný pohled na svět. Stačí ale krok stranou a všechno je jinak.

Vedle skla to bylo světlo a voda, témata, která ho hluboce zajímala a která do krajiny usazoval. Vodní plochy v jeho podání žily, pohlcovaly a odrážely, chvěly se a reflektovaly člověka, jeho tep.

Václav Cigler

Jeho nejznámějšími díly ve veřejném prostoru jsou skleněné dlaždice ve stanici metra Náměstí republiky, další objekty byly ve stanicích Náměstí míru a Křižíkova, z prostoru metra se ale „ztratily“ neznámo kam, pětadvacet metrů vysoký sloup Trikolora v Litomyšli nebo již zmiňovaná lávka na terase Muzea Kampa. Právě tam se seznámil s Motyčkou, architektem, sklářským designérem a autorem rekonstrukce právě Sovových mlýnů.

Výstava Václav Cigler & Michal Motyčka: Ab Ovo

Václav Cigler se narodil 21. dubna 1929 ve Vsetíně a vyrůstal s matkou a otčímem, pozdějšími odbojáři během druhé světové války, kteří na seníku ukrývali jednoho z bojovníků Slovenského národního povstání a podporovali Židy. O vlastním otci toho moc nevěděl, rodiče se rozvedli ještě před jeho narozením a setkal se s ním jen dvakrát v životě.

Po maturitě na gymnáziu a neúspěšné zkoušky do Prahy na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou, se vydal do Nového Boru na Vyšší odbornou školu sklářskou a Střední školu. Práce se sklem mu doslova změnil život, byl to materiál, který ho svými vlastnostmi fascinoval.

Výstava Václav Cigler & Michal Motyčka: Ab Ovo

Na UMPRUM do Prahy ho přijali později, do ateliéru Josefa Kaplického. Na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě na doporučení dvou velikánů československého umění Stanislava Libenského a Jindřicha Chalupeckého v roce 1965 založil a čtrnáct let i vedl Ateliér skla v architektuře, který se usadil v unikátních prostorách jízdárny Bratislavského hradu, kde Cigler přes týden také bydlel. O víkendu se vracel za rodinou do Prahy. Jeho syn je jeden z nejvyhledávanějších českých architektů současnosti Jakub Cigler.

Ve světě byl známý i díky svým účastem na světových výstavách Expo 58 v Bruselu a Expo 67 v Montrealu i na Trienále v Miláně. Po konečném návratu se naplno věnoval své tvorbě a jeho díla jsou vedle soukromých sbírek také ve významných institucích po celém světě, od Hokkaido Museum of Modern Art v japonském Sapporo, přes Victoria and Albert Museum v Londýně a Kunstgewerbemuseum v Berlíně až po amsterodamské Stedelijk Museum, Národní galerii v Praze a Slovenskou národní galerií v Bratislavě.

Václav Cigler

