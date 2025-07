HogoFogo, Sokolská tř. 871/6

HogoFogo je podnik, který by klidně mohl stát v berlínském Neuköllnu nebo v kodaňské čtvrti Vesterbro. Místní bistro kombinuje autorskou kuchyni, originální design a nekompromisní přístup k surovinám. Všechno se tu vaří čerstvé a menu obměňují podle sezóny. Najdete tu udon nudle, skvělou koprovku, ale i steaky nebo třeba buchtičky se šodó. HogoFogo má vlastní fermentace, miluje bylinky a nebojí se barev. Večer se podnik proměňuje v živé místo s výběrovými víny a originálními koktejly. Pokud máte čas navštívit jen jedno místo, mělo by to být tohle.

Kavalo Coffe House, Hlavní tř. 685

Kavalo je kavárna, která vám ukáže, jak vážně se dá v Ostravě brát káva. V minimalistickém interiéru si vychutnáte kvalitní espresso, cappuccino nebo filtrovanou kávu z výběrových zrnek, které sami praží a pečlivě vybírají. Kromě kávy nabízejí i naturální vína od Ondřeje Stávka. Kavalo je ideální místo pro chvíli klidu mezi koncerty. Sedněte si k oknu, vychutnejte si flat white a pozorujte svět kolem.

COKAFE, Nádražní 1266/26, DOV, nebo Poruba

Síť kaváren COKAFE je v Ostravě známým pojmem. Ať už zavítáte do pobočky na Nádražní, v Porubě, nebo v industriálním areálu DOV, všude na vás čeká perfektní šálek kávy, usměvavá obsluha a atmosféra, která láká zůstat déle. Káva pochází z jejich vlastní pražírny. Najdete tu ale i domácí dezerty, sendviče, snídaňová menu a občas i tematické akce a cuppingy. Pro festivalové návštěvníky ideální volba, protože COKAFE v areálu Dolních Vítkovic je od hudebních pódií, co by kamenem dohodil.

Laura Coffee, Místecká 280

Laura Coffee je rodinná pražírna s respektem ke každému detailu kávového řemesla. Můžete tu ochutnat kávu připravovanou různými metodami od espressa po V60, koupit si balíček čerstvě pražených zrnek domů nebo dát něco menšího k snědku. Tým z Laura Coffee spolupracuje s farmáři z celého světa a každou šarži vybírají osobně.

Pizza Chleba DOV, Gong, Dolní Vítkovice

V areálu Dolních Vítkovic vzniklo místo, které spojuje poctivé řemeslo s moderním pojetím gastronomie. Pizza Chleba DOV nabízí nejen skvělý kváskový chléb, ale i pravou neapolskou pizzu a domácí limonády. Otevřený prostor vám umožní nahlédnout kuchařům přímo pod ruce, ať už sem přijdete ráno pro čerstvé pečivo, nebo večer na pizzu. Espresso tu připravují na italském stroji La Cimbali, z kávy, která je buď pražená na míru, nebo pochází z brněnské pražírny INDUSTRA.COFFEE.

La Petite Conversation, Tyršova 31

La Petite Conversation neboli Lapeco vzniklo díky Belgičanovi Davidovi Girtenovi. Vše, co tu ochutnáte, vzniká z čerstvých, lokálních a sezónních surovin, bez polotovarů, bez zbytečné chemie, a hlavně s chutí vařit. Na talíři najdete kromě ikonických belgických hranolek fúzi mezinárodních kuchyní. V bistru podávají i brunch. Na místní Croque lapeco tedy zapečený domácí chléb se šunkou od kosti a sýrem budete vzpomínat ještě dlouho poté, co se z Ostravy vrátíte.

