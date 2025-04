Bratři Khanh a Giang Ta jsou neskutečně produktivní a pilní. Jakýkoliv jejich další nový podnik alarmuje foodies a posílá je okamžitě na značky. Své úžasné Taro přesunuli do centra, z ulice Nádražní do ulice Národní. A ve volném prostoru na Andělu si splnili sen a otevřeli Pho 100.

A nebyli by to oni, kdyby si to trochu nezkomplikovali. „Fóčko“ je dnes jedna z nejoblíbenějších, a tedy i nejprodávanějších polévek v Česku, ale bráchové si řekli, že jí chtějí věnovat náležitou péči. Už neon Noodles Ex Machina napovídá, že nudle si tu opravdu dělají sami.

Zbývá vám ještě 80 % článku