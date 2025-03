Jestli máte rádi vietnamskou kuchyni, zpozorněte. Rice Field na pražských Vinohradech otevřelo s naprosto originálním konceptem. Byl to dlouho sen Trang Nguyen, která mimochodem v centru Prahy, ale také na Letné a Smíchově dlouho provozuje vyhlášené Banh mi Makers. Inspiraci sbírala při mnohých návštěvách Sapy, teď samozřejmě ne té pražské, ale té originální, vietnamské, která je pokrytá nekonečnými rýžovými políčky. V Rice Field je to také zhmotnění dětské vzpomínky na tradiční vietnamskou hostinu Mâm com. A ta je postavená na sdílení. To je smysl rodinného setkání, to drží ve Vietnamu rodinu pohromadě a to je mimochodem v Česku dnes pomalu vzácné.

Zbývá vám ještě 80 % článku