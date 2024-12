Ivana Tykač se nezastaví. Od devadesátých let se pohybuje v byznysu s nemovitostmi a jako pracující máma, která si prošla i „temnějším“ obdobím rozvodu, moc dobře ví, jak obtížné pro ženy je vybalancovat kariéru a rodinu. A nebojí se na to hlasitě upozorňovat a bořit nefungující zažité vzorce.

Posledních dvanáct let se věnuje charitě. Založila nadaci Women for Women, která pomáhá rodinám v nouzi a její charitativní projekt Obědy do škol zajišťuje obědy pro desítky tisíc českých školáků, kteří by si je jinak nemohli dovolit.

Zbývá vám ještě 95 % článku