Když na loňské léto otevírala Vila 63 svou překrásnou kavárenskou zahrádku, byla to událost pro spoustu foodies. Posezení pod stromy, zelené schody a kafe, za kterým stojí tým vršovického Café Jen, to všechno lákalo lidi nejenom z Prahy, ale i z celého Česka. Přesto se tu žádný hluboký zimní spánek nekonal, naopak. V lednu se pustili do náročné rekonstrukce vnitřních prostor.

Skvělou práci tu odvedla Lenka Juchelková ze studia edit! architects. Ruce k dílu přiložil ale celý tým Jen, který dole ve Vršovicích dál fungoval. Však tahle partička kolem Dominiky Blažević může za to, že právě z této čtvrti je dnes gastronomicky velmi zajímavý cíl. Kdo ví, jestli právě Café Jen nemůže za to, že dnes mají Vršovice ten správný vibe a nedochází zde ke generační obměně?!

