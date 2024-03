Byl to skandál hned od prvního dne. Loni v Brně otevřel nový flek. Bistro Flek, za kterým stojí Vašek Adamík a soustřeďuje se na gyros. A ne ledajaký! Takový, že se pro něj ženou foodies nejen ze „štatlu“, ale i z celé země nebo ze Slovenska.

Vašek pochází z Jeseníku. Tak jako většina „mladých“, kteří dnes v Brně diktují gastru, i on přišel do jihomoravské metropole studovat. Ale stavárna ho nebavila tolik jako vaření. Všechno se zlomilo poté, co nastoupil do našláplé party kolem Bucheck Brno, který v tu dobu byl už zářivou hvězdou – znamenalo to ale taky spoustu tvrdé práce v přípravné kuchyni. Vaškova maminka je Makedonka, konexe k Balkánu je tak jasná. Jeho strýc dokonce provozoval v Česku gyrosárnu. Ale Vašek věděl, že až jednou otevře tu svou, udělá to úplně jinak. Gyros tu bude gastronomickým zážitkem, ne jen ekonomickou mňamkou. Měl jasno i v tom, že nechce podcenit žádnou položku, od přípravy naloženého masa až po vlastní upečené placky, o čerstvé zelenině a bylinkách nemluvě.

