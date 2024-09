Alexandra Gnidiak s Valérií Jurčíkovou otevřely přehlídkový blok rozpáleného pátečního odpoledne. Přehlídka, kde se tyto dvě tvůrkyně představily, byla nejen plná vějířů, jimiž se ovívali návštěvníci, ale také protikladů. Do Alexandřiny kolekce se propisoval vliv divadla a smysl pro teatrálnost, s níž je její tvorba často spojována. Návrhářka se mimo jiné inspirovala šatníkem umělkyně Toyen. Modelky nastupovaly společně s tóny jemné hudby a stejně tak jako diváci i ony postupně objevovaly přehlídkové prostory. Barevná paleta se tentokrát pohybovala v tlumených tónech hnědé, šedivé, černé, s akcenty pastelové růžové a bílé. Rozevláté košile s prodlouženými rukávy střídaly upnutější modely jejichž střih připomínal nekonečně dlouhé kalhoty. Maskulinnější vzhled zjemnila Alexandra použitím růžové krajky, která vykukovala z okrajů látky. Návrhářka využila také pleteninu v podobě prodloužených bezprstých rukavic k loktům a crop roláky, jež navrstvila na košile. V závěru ukázala svůj krejčovský um prostřednictvím oversized kabátů s širokými rukávy.

Z téměř zasněného prostředí první části vrátila diváky zpět do reality hudba i modely Valérie Jurčíkové. Svižnější tempo odpovídalo i tématu kolekce, kterým se stala uspěchaná městská žena pracující dnem i nocí. Vysoké culíky, jež esteticky propojily všechny modelky, se v rytmu tepající hudby dynamicky pohupovaly. Denim, řetízky i krajka, kolekce 2.0 měla všechno. Upnuté minišaty návrhářka ozvláštnila aplikacemi řetízků či vykrojením látky v oblasti dekoltu i břicha. Valérie si hrála se siluetou, k jejímuž zvýraznění použila místo pásku minisukně. Nechyběla ani krajka, s níž návrhářka pracovala také ve své předchozí kolekci. Oproti Alexandřině využití, kde byla spíše jemným doplňkem, sáhla Valerie po temnějším provedení. Tmavé krajkované punčochy zvýraznily až punkově působící modely.

Přehlídky Tomáše Němce jsou pomyslnou třešničkou každého pražského týdne módy. Mladý návrhář, jenž proslul svými korzety, se v letošní kolekci inspiroval ponurým pražským barem. I tentokrát modelky sjednocoval účes – krátké vlasy upevněné tmavou síťkou přesahující do obličeje daly vyniknout jednotlivým modelům a zároveň nechaly diváky hádat, kdo se pod nimi skrývá. Hned první model návštěvníky navnadil na zbytek kolekce. Černý korzet, nadkolenky a dlouhý zelený kožich spolu se smyslnou chůzí vás okamžitě přenesly do kouřem zaneseného podniku s pianistou a skleničkou vašeho oblíbeného drinku v ruce. Červené korzetové šaty s vázáním po celé délce zase zosobnily Tomášův smysl pro detail. Návrhář vždy zdůrazňuje ženské křivky, a proto i saténové rozevláté šaty v sytě žluté pevně svíral výrazný černý korzet. V závěru přehlídky se rozezněly tóny písně Roxane ze snímku Moulin Rouge. Průsvitné šaty, kde jediné, co zůstalo skryto, byla korzetová část, připomínaly Nicole Kidman ve scéně, kdy se jako kurtizána Satine snaží Ewana McGregora přesvědčit, že je skvělou partií, protože si jej splete s bohatým vévodou. Přehlídka o šestnácti modelech si vysloužila bouřlivý potlesk.

Výherkyně letošní soutěže VAN GRAAF Junior Talent Hana Valtová se pro svoji kolekci inspirovala obdobím dvacátých a třicátých let minulého století. Jemné modely v tlumených barvách připomínaly období Art Deco. Kolekce s názvem Allure odpovídala svému názvu a byla opravdu lákavou podívanou. Korzety a průsvitné vršky doplňovaly modely s nabíranými rukávy. Looky ozvláštnila multifunkčními stuhami, které použila nejen pro vázání šatů a rukaviček, ale také jako ozdoby kolem kotníků. Rozevláté mašle dokreslovaly celkový dojem přehlídky, jež vytvořila atmosféru francouzského budoáru. Historické siluety se širokými boky působily moderním dojmem. Spojovacím prvkem se staly čepečky s art deco vzorem.

Přehlídka Jakuba Polanky přinesla do prostor Clam-Gallasova paláce vítr, a to doslova. Svižnou chůzi modelek podtrhl hudební podkres symbolizující ruch města. Kabáty a šaty s plášti vlály za modelkami stejně tak, jako kdyby ráno po cestě do práce dobíhaly na tramvaj. Barevně se návrhář pohyboval spíše v tlumených tónech, za občasného použití žluté. V kolekci se často objevovaly pleteniny, ať už v podobě kabátků či sukní. Neobvyklé střihy oživovaly téměř každý look, ať už šlo o inovativní sešití naruby, prodloužené rukávy či asymetrické sukně. Kromě teplejších kousků bylo v kolekci několik snových šatů, jež kromě jemného řasení byly téměř průsvitné.

Slovenská značka Nehera na podzimním týdnu módy představila kolekci Resort 25 vycházející ze vzhledu bratislavských fontán, jež byl patrný v zaoblených siluetách. Písčitá, hnědá, bílá a několik odstínů šedé patří už mezi stálice této značky. Nehera se kromě ženského oblečení soustřeďuje i na to pánské. Oversized šortky pánských modelů působily v kombinaci s košilemi byznys casual dojmem. Kolekce byla do určité míry uniformní. Tvůrci přidali k několika lookům i vlastní kožené kabelky, z nichž vykukovaly menší kapsičky. Přehlídka by se dala několika slovy shrnout jako minimalistická, perfektně střižená a nadčasová.

MBPFW SS25

