Co dnes znamená být mužem? Světoví designéři hledají odpověď v eleganci, hravosti, odvaze i něžnosti. Všechny módní oči světa se zvědavostí očekávaly, co přinese nový kreativní ředitel značky Dior Johnatan Anderson i kdo bude sedět v první řadě na přehlídce značky Louis Vuitton. Pojďte se podívat na to nejzajímavější z pařížských mol.

Pharrell Williams posouvá u Louise Vuittona hranice pánské módy směrem k vizuální poezii. Kolekce s odlesky saténů, zdobených knoflíků i symbolikou deskové hry Snakes & Ladders, která se propsala do výšivek i scénografie vycházela z indické kultury. Hosté jako Beyoncé, Jay-Z nebo Tems sledovali přehlídku, která připomínala spíše monumentální ceremoniál než klasickou show. Zemité tóny světle hnědé, pískové a pudrově růžové přecházely ve světle v zelenou, fialovou a vínovou. Kolekce byla velmi hravá. Ať už jde o výšivky zvířátek na kabátech, bundách, oblecích, taškách či kufrech, nebo šperky ručně osázené kufry, kabely, a dokonce kapuce u jarních bund. Pharrell se jednoduše vyřádil. Kolekci kromě odkazů a propracované krejčoviny nechyběl ani vtip. Kožené tašky připomínaly jejich papírovou podobu z prodejny. Jeden z modelů dokonce vynesl mini kabelku s ikonickým LV monogramem ve tvary žabí hlavy. Oproti tomu by se kolekce Hermès pod vedením Véronique Nichanian dala popsat slovy nadčasový klid. Její přístup k pánské módě se nezakládá na sezonních výkřicích, ale na stabilitě. Kolekce pro jaro 2026 působí jako procházka ranní Paříží. Jemné vlněné svetry, kožené bundy v odstínu terakoty, hedvábné šály a kalhoty na šňůrku v ideálním pohodlném střihu. V době přebujelé vizuality je tato kolekce ukázkou klidu a jistoty. Zbývá vám ještě 90 % článku První 2 měsíce předplatného za 40 Kč První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně

