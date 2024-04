Michael Kovačik

Jako první vstoupily na pomyslné molo modely Michaela Kovačika. Jeho tvorba je známá především elegancí, precizními střihy a sex appealem. Nejnovější siluety předvedlo šest modelek a zároveň návrhářových múz. Stejně jako v jeho předchozí tvorbě, i zde se střídaly kousky z pánského šatníku s dámskými. Jedním ze signifikantních prvků se stalo vrstvení – kabátů, košil a sak. Kovačik se držel své typické barevné palety zahrnující černou, bílou a béžovou. Mezi materiály přidal vedle bavlny také hedvábí a kožešinu. Modelky spojoval jednotný účes v podobě „přísného“ dlouhého copu, který dodal přehlídce sofistikovaný nádech. Originální součástí oblekových kalhot byly velké kapsy nad koleny, které známe z kapsáčů.

Nehera

Slovenská značka Nehera, jejíž tvorba byla v minulosti k vidění i na týdnu módy v Paříži, ukázala ochutnávku ze svojí PreFall24 kolekce. Inspiraci čerpala v umělé inteligenci a její nedokonalosti. Díky tomu vznikla saka pro čtyři ruce nebo šaty jejichž pásek tvořily ustřižené rukávy zavázané kolem pasu. Modely doplnily kabelky, které měly podobu velkého psaníčka na zip. Kolekce se barevně držela při zemi. Černou, šedou, bílou a krémovou doplnila jen sytě vínová. Kabáty evokovaly studenější počasí, což se paradoxně hodilo k celému MBPFW, během jehož trvání po celou dobu pršelo a teploty se pohybovaly pod deseti stupni Celsia.

Vanda Janda

Pařížská kavárna s proutěnými židličkami na chodníku, na nichž popíjejí kávu elegantní dámy. Přesně tuto atmosféru dokázala návrhářka a kreativní diva Vanda Janda přenést do studeného pátečního odpoledne. Nápaditosti kolekce, kterou představila ve spolupráci s Nespressem nechybělo nic. Vanda zahájila show ve vlastním modelu a vykročila mezi diváky jako první společně se psem na perličkovém vodítku. Jak už je u návrhářky zvykem, nebyl to klasický catwalk. Modelky se totiž během své chůze zastavovaly a sedaly si ke kavárenským stolkům, které byly rozmístěné v publiku. Během přehlídky se servírovala káva a návštěvníci si mohli oblečení prohlédnout pěkně zblízka.

Vše bylo šito na míru jednotlivým modelkám, Vandiným reálným klientkám. Srdce publika si získala ta nejmenší, která v kostkovaných šatičkách s péřovým lemem statečně proběhla mezi stolečky. Krajky, ruční vyšívání a mini kabelky ve tvaru kufříku odráželi návrhářčino oddání řemeslu. A ano, nechyběla tu růžová barva, ani tvíd. Po skončení přehlídky Vanda v živém vysílání na svém Instagramu naznačila, že to byla jedna z posledních přehlídek, které v Česku uspořádala, tedy alespoň na nějakou dobu. Už nějaký čas se spekuluje o jejím působení v zahraničí.



Tomáš Němec

Cruise kolekce jsou charakteristické pro módní domy, jako jsou Chanel nebo Gucci. Tomáš Němec pojal tento koncept dovolenkového oblečením po svém. Přehlídka s názvem Cruise 2024 vás přenesla do krásně líného odpoledne slunečné Sicílie. Návrhář tentokrát vycházel z velmi specifického prostředí hotelového lobby, kde se během odpoledne setkávají různé typy lidí. Tuto vizi vnesl z mořské atmosféry plavek, ručníků a rozevlátých oděvů do korzetů, průsvitných vršků a barev, které jsou pro Němcovu tvorbu novinkou. Stejně, jako v jeho přechozích shows, i zde bylo vidět důkladné promyšlení celého looku, od barevných turbanů Alexandry Gnidiak přes jednotné líčení až po šperky od Magdaleny Šťastníkové. Lehký dotek hedvábných šatů na rozpálené pokožce po celodenním opalování je přesně to, co Němcova kolekce nabízí.

VAN GRAAF Junior Talent

Jako každé jaro, i letos vybrala odborná porota vítěze soutěže VAN GRAAF Junior Talent, kterým se stala Hana Valtová. Estetika Lady Gagy při začátku její kariéry sice inspirovala paruky a výrazné líčení jejich modelek, oblečení se však neslo v duchu návrhářčině kreativity. Ostrost špičatých vysokých límečků dala do kontrastu s nadýchanými rukávy a mašličkami, které připomínaly vázání korzetů. Porotu zaujala pečlivou krejčovinou a neobvyklými kombinacemi střihů. Mezi další soutěžící patřila Valerie Jurčíková, Šimon Žák a absolvent ArtEZ, University of the Arts, Vojtěch Lopour.

MBPFW FW24

