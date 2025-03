Přehlídka Chanel byla vrcholem pařížského týdne módy. Vrátila se do ikonických prostor Grand Palais, kde se modelky procházely po molu ve tvaru mašle. Designový tým značky, který měl přehlídku na starosti, se zaměřil na modernizaci tvídového kostýmu. Vrstvení jemného tylu dodalo klasickým siluetám lehkost a nové kouzlo. Mašle, jako symbol Chanelu, se objevily v nejrůznějších podobách, a to vázané u krku, vyšívané flitry, tištěné i vpletené do účesů modelek. Kolekce sice pečlivě prošla všemi charakteristickými prvky značky, ale chyběla jí inovace. Příznivci módy nyní čekají, jakým směrem Chanel posune nový kreativní ředitel Matthieu Blazy.

Anthony Vaccarello se inspiroval devadesátými léty a haute couture érou YSL, přičemž kladl důraz na siluetu bez ornamentů a přehnané struktury. Na rozdíl od předchozích přehlídek značky Saint Laurent kolekci dominovaly syté barvy jako fuchsiová, korálová, smaragdová či terakotová v kombinaci s lehkými materiály jako satén či úplet. Odvážná objemná ramena kabátů, úzké sukně s mašlovými blůzami a ikonické kožené bundy přinesly nenucenou eleganci, zatímco večerní objemné sukně ladily s jemnými krajkovými topy. Vaccarello tak představil svou vizi YSL bez kompromisů, bez módních triků, čistě skrze střih a barvu.

Alessandro Michele přetváří Valentino s odvážnou vizí, která bourá hranice mezi minulostí a současností. Jeho druhá ready-to-wear kolekce se odehrála v atmosféře zalité červeným světlem, čímž naznačoval performativní povahu intimity. Kolekce míchá dekadenci a uvolněnost. Ležérní tvídové kalhoty, volné svetry a spolupráce s Vans dávají značce nový nádech každodennosti, zatímco luxusní šaty z hedvábí a krajky poseté krystaly, ukazují Micheleho smysl pro dramatický efekt. Valentino je v jeho rukou anarchičtější, provokativnější a nelze od něj odtrhnout oči.

Demna představil kolekci, která ukazuje vše, co za téměř dekádu v Balenciaga definoval. Jednoduchá prezentace zdůraznila samotné oděvy, reflektující současnou debatu o smyslu módy a jejích skutečných zákaznících. Nová verze návrhářovy prezentace odkládá teatrálnost ve prospěch precizního krejčovství. Obří siluety zde nenajdete, ale dokonale střižené kabáty, úzké sukně, černé punčochy a lodičky ano. Kolekce oscilovala mezi chic elegancí a streetwearovou kolaborací se značkou Puma, zakončenou couture péřovou róbou. Skrze labyrintový prostor ukázal nejen naléhavost módy, ale i její klíčovou otázku, a to jaký směr bude mít do budoucna?

Značka Louis Vuitton představila svou podzimní kolekci v bývalém sídle železniční společnosti L’Étoile du Nord, vedle pařížského nádraží Gare du Nord. Nicolas Ghesquière se inspiroval atmosférou vlakových nádraží, tedy místem setkávání i loučení, a promítl tuto myšlenku do eklektických siluet, které míchaly dekády, styly i emoce. Modely reflektovaly různé cestovatele od elegantních pasažérů Orient Expressu v ručně malovaném sametu po turisty v outdoorových bundách. Kolekce působila civilněji než obvykle, s důrazem na komfortní materiály a nečekané kontrasty. Finále modelky sledovaly z balkonů, čímž podtrhovaly Ghesquièreovu vizi propojení a kolektivního zážitku.

Paris ready-to-wear FW 25/26

