Ve stínu palem s pohledem na obří točící se diskokouli. Přehlídka Tomáše Němce nás přenesla do osmdesátých let v rozpáleném Miami. A bylo opravdu horko. S tóny osmdesátkového popu vyslal designér na molo modelky v pestrobarevné paletě. Světle modrá, výrazná růžová či neonově zelená jaksi patří k dekádě elasťáků a trikotů. Ty v této kolekci však nečekejte. Návrhářovy charakteristické korzety se objevily i letos, stejně tak jako variace na turbany, jež uvedl ve své podzimní kolekci.

Tentokrát se přidaly kabelky v podobě mini diskokoulí. Když z rozverného popíku přešel soundtrack přehlídky do romantické písně Lany Del Rey, jako by došlo k přelomu v návrhářově tvorbě. Z upnutých sexy minišatů přešel na ty večerní s vlečkou. Nebál se sáhnout po leopardím printu ani výšivce, která pozvedla kolekci zase o level výš.

Do reality nás vrátila přehlídka značky LITKOVSKA. Ukrajinská návrhářka připravila kolekci inspirovanou odolností. Nedávná cesta Lilie Litkovské na vrchol Kilimandžára spolu s ukrajinskými vojáky, kteří začínají novou kapitolu života s protézami místo končetin, se stala srdcem kolekce. Barevně se oděvy pohybovaly na tmavém spektru. Oversized siluety, kombinace denimu, kůže i kožešiny představovaly odolnost oděvu v nelehkých dobách. Zajímavé střihy a zvýrazněná ramena zase symbolizovaly odvahu vystoupit z davu.

Vítězem letošní soutěže Van Graaf Junior Talent se stal studen UMPRUM Tomáš Višňovský, který se často věnuje interpretaci osobních múz. Kolekce s názvem Vzpomeneš si na mě jenom ty zachycuje životní příběh zlodějky oděvů Marie Lávičkové, která se proslavila díky dokumentu české režisérky Olgy Sommerové. Díky vítězství v soutěži čeká návrháře na podzim vlastní přehlídka na fashion weeku.

Alexander Bel ukázal, jak by správně měla vypadat upcyklace oděvu. Kolekcí pod značkou SURE CURATED přenesl diváky do nočního gay klubu. Svoboda, móda a trochu erotiky. I tak lze charakterizovat osmnáct modelů pro muže i ženy. Na detailech záleží. Stahování siluet, rozepínání kalhotových nohavic a šperky od české designérky Caroliny Gorg podtrhly celkový vzhled kolekce. Sako ve všech možných variacích bylo tentokrát potrhané, košile rozepnuté a trička průsvitná. Spolupráce s Antonií Šteflovou přinesla do kolekce i pletené kousky.

