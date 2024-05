V květnovém vydání se nám sešlo hned několik hodně silných příběhů. Cest za štěstím, které ve vás budou ještě nějakou chvíli rezonovat a třeba si na ně vzpomenete v rozhodovacích chvílích. Všechny by vydaly na samostatnou knihu. A všechny spojuje jedna zásadní věc: odvaha.

Odvaha udělat první krok a jít třeba do neznáma. Nebo se spolehnout na svoje blízké a vtáhnout je ještě blíž. Odvaha dělat těžká rozhodnutí, i když se už nikdy neuvidíte s těmi, které milujete.

Moje první zastavení věnuji Mileně Kalinovské, která je známá spíš ve velkém světě umění než v malém Česku. Její život je stejně neuvěřitelný jako energie, která z ní doslova sálá. Když mluví o své životní lásce, o jedinečném vztahu se svou babičkou, o prosté touze žít! Rozbuší se vám srdce.

Druhým člověkem, který vás překvapí svou pokorou, je slavný architekt Daniel Libeskind. Vše staví na úplně základních filozofických otázkách lidského fungování: Kdo jsem? Kam jdu? Co chci? Ať už při práci nebo v osobním životě. Také on našel celoživotní lásku, se kterou tráví téměř 24 hodin denně sedm dní v týdnu, a neváhá za to hlasitě děkovat.

A do třetice, své o odvaze vědí i naši dva muži z titulky Lukáš Princ a Pavel Bouška, spolumajitelé Ski a Bike Radotín a také bývalí spolužáci z gymplu, kteří ve svých rodinách viděli, co to znamená vybudovat firmu doslova z garáže.

Těch spolumajitelů je víc. Zakladatel a táta Jaromír ji rozjel jako ski servis, pak ji převzaly jeho dcery Kateřina a Lucie se svými muži Lukášem a Pavlem a před pár lety přizvali jako investora Boušku, zkušeného byznysmena, který postavil miliardové impérium s krmivem pro zvířata. Stejně jako oni i on si zakládá v první řadě na tom, že firma musí být zdravá zevnitř. Možná proto za těch šestatřicet let vyrostl z jejich Ski a Bike lovebrand, za kterým se do Radotína sjíždí všichni, co mají rádi kola, lyže a aktivní styl života. Tady jsou totiž na prvním místě mezilidské vztahy.

Přeji vám inspirativní čtení. A buďte odvážní!