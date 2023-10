Designérka Cindy Kutíková vystudovala grafický design a vizuální komunikaci na UMPRUM. V průběhu studia absolvovala dvě stáže. Jedna se týkala módy a druhá práce se sklem. Právě díky tomu vznikl nápad na její diplomovou práci i aktuální činnost – vytkávání produktů z českých broušených korálků. „Označení módní návrhářky beru s pokorou, protože nemám oděvní vzdělání. Sama se považuji spíše za multidisciplinárního designéra,“ říká Cindy.

Na výrobu z korálků si musela nechat zhotovit tkalcovský stůl na míru. Utkání kabelky či kalhot je titěrná práce na několik hodin, jejíž příprava zahrnuje matematické i grafické schopnosti. Pro designérku je to ale odpočinek od každodenní práce na počítači, které se jako grafička nevyhne.

Co pro vás znamená móda?

Asi na ni nahlížím trochu jinak než většina módních návrhářů, protože mám základ v grafice. Vidím ji jako způsob nějakého sebevyjádření a možná i zábavu. Dá se s ní měnit i nálada. Moje věci jsou hodně pestré, barevné.

Kde nacházíte inspiraci?

V umění, historii, řemeslech, materiálech. Nejvíce v grafickém design. Prvně přemýšlím o ploše, ne o konstrukci oděvu. Můj postup je trošku jiný.

Když nemáte background v módě, jak šijete?

Všechny pleteniny mi přijdou hotové rovnou z pletárny, kam posílám zadání. Korálkové výrobky sešívám já, ale to není práce na stroji. Jde o specifickou činnost, která ani není nějak definovaná. Spíš si vymýšlím cestu, jak věci spojovat a dávat dohromady.

Co je vaše nejoblíbenější věc, kterou vlastníte?

Z lokálního designu mám moc ráda kabelku od Aničky Tran. Momentálně čekám na bundu od Mii Jadrné. A co se týče čistě designových věcí, protože design pro mě není vyloženě jen móda, tak miluju stůl Tulip od Eera Saarinena, který jsem sehnala z druhé ruky.

Co by měl mít každý v šatníku?

To je hrozně vážná otázka. Asi ramínka...

Co byste se na sebe nikdy nevzala?

Mám ráda experimenty nebo prostě srandu, ale...asi oblečení od někoho, jehož názory mi jdou proti srsti.

Jak na vás působí aktuální česko-slovenská módní scéna?

Svým způsobem elitářsky a uzavřeně. Přijde mi, že je to náročný obor, kde se extrémně dře, v nepoměru k tomu, co z toho designer má.

Je těžké prosadit se?

Podle mě je to individuální. Někteří návrháři budují kariéru na základě kontaktů. Jiní jsou hrozně talentovaní, ale bez píle a dřiny to prostě nejde. Většina návrhářů si to fakt vydře.

Kdo je váš oblíbený návrhář?

Je jich hodně, určitě si teď nevzpomenu na všechny. Napadá mě Paolina Russo, Paco Rabanne, Ottolinger a Bernhard Willhelm.

Jak vypadá váš běžný pracovní den?

Sedím na dvou židlích, protože se zabývám grafikou a módou. Do toho mám výmarského ohaře Bruna, který je velmi náročný. Můj den začíná právě s ním v parku. Jsem za to ale hrozně ráda. Hodně pracuji a tyto procházky jsou pro mě takovým kontaktem s realitou. Dělám něco pro sebe a mám radost z jeho přítomnosti. Začínám tedy procházkou ve Stromovce, ideálně alespoň na hodinu. Přesně v těchto momentech si přijdu kreativní a mám čas si v klidu všechno naplánovat. Poté přijdu do studia a pustím se do práce. Hodně záleží na tom, jestli v daný den řeším spíše grafiku nebo módu. Vždy se ale zabývám i určitou administrativou a komunikací s klienty, případně posíláním balíků. Pak nastává samotná fáze navrhování výroby. Celý den je takové přeskakování z jedné činnosti na druhou. Někdy mám paralelně rozjetých třeba pět grafických projektů, a to už mi jde hlava kolem.

Dochází v posledních letech v módním průmyslu ke změnám kvůli ochraně životního prostředí?

Jsem ráda, že ve společnosti téma udržitelnosti velmi rezonuje a určitě nějaký progres nastal. Bohužel se ale netýká velkých módních řetězců. Ty se podle mě vezou na vlně udržitelnosti v rámci marketingu/greenwashingu.

Máte nějaké cíle do budoucna?

V říjnu představím novou kolekci pletenin a kousků vytkaných z českých skleněných broušených korálků. Čeká mě také spuštění redesignu svého e-shopu. Dále plánuji rozšířit portfolio i o nějaké letní produkty. A konečně chci vytvořit kolekci z horolezeckých lan, o které mluvím už rok. Loni na podzim se mi podařilo spojit s českým výrobcem, který mi poskytl deadstocková lana. Ráda pracuji s lokálními produkty.

Designblok2023 Cindy Kutíková

