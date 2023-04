Chuchle Arena Praha se letos stala domovem jarního Mercedes-Benz-Prague-Fashion-Weeku. Od soboty bylo v netradičních prostorech k vidění mnoho nového talentu i už tradičních jmen. Co měli společného? Unisex, minimalismus a důraz na kvalitní materiály. Pojďte se podívat, jak to vypadalo. Vybrali jsme pro vás to nejzajímavější z letošního catwalku.

V sobotu letošní módní maraton odstartovala soutěž VAN GRAAF Junior Talent, které se zúčastnili čtyři studenti UMPRUM. Každý z nich předvedl čtyři looky. Alexandra Gnidiaková ve své kolekci s názvem Srdíčko ukázala tvorbu pohybující se na hranici divadelního kostýmu. Štěpán Mareš vyslal na molo Kitty boys v růžovo fialových kombinacích. Jako doplňky zvolil barety a psaníčka s obličeji kočky. Opulentní šaty jak z francouzského dvora od Natálie Repkovské reprezentovaly vnitřní konflikt společnosti, na kterou tlačí konzumerismus. Vítězem letošního ročníku se stal návrhář Jan Smejkal. Jeho unisex kolekce CHOICES kombinovala pro Jana typickou černou barvu s kůží. Celý vzhled osvěžily zelené krystalky, které byly kromě bot a rukávů vidět i na manikúře všech modelů. Způsob Janova catwalku poskytl náhled do ballroom kultury, čímž si získal nejen obrovský potlesk od publika, ale zaujal i porotu soutěže. Za zmínku určitě stojí i přehlídka Tobiase Shuberta, který se svojí značkou Tobias Equipment obléká tvůrce jako je Yzomandias nebo Viktor Sheen. Jeho tvorba se jako obvykle nesla ve futuristickém nádechu. Nechyběly ani jeho typické body a legíny se vzory, spolu s teniskami na podpatku. Do kolekce přidal saténové bomber bundy a korzety. K desetiletému výročí svojí značky uspořádal jubilejní přehlídku slovenský designér Michael Kovačik. Kolekce YEAR X ukázala, že má Michal stále co říct. Jednoduchost, lehkost a elegance provázela všechny looky. Košilové šaty, three piece obleky a oversized kabelky pro všechny. Oblečení s červenou výšivkou X symbolizuje jedinečnost této kolekce. Již tradičně v neděli předvedli svoji tvorbu studenti z Katedry designu Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci společně s těmi z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Za zmínku určitě stojí kolekce Kateřiny Šeichové s názvem Rodinný kýč inspirovaná okázalostí varieté představení nebo DO YO SEE ME? Od Anny Čebačeské, která využila Ishihara test pro rozeznání barev. Unisex se stal motivem letošních jarních přehlídek. Přehlídka Pavola Dendise nebyla výjimkou. Kolekce Core obsahovala minimalistické kousky pro každého s abstraktními vzory a volnými střihy. Kabáty, šaty, sukně i šortky z udržitelných materiálů zaujmou i vás. Druhý den zakončila přehlídka Adidas Originals. První představení této ikonické značky na českém týdnu módy s sebou neslo mnoho očekávání. Možná i proto přišlo v netradičním stylu. Šlo spíše o performance, který vedla slovenská hudebnice Laris Diam společně s rapperem Dalybem. Kromě klasických adidas kousků se třemi pruhy byly k vidění i více smart looky, jako sukně či košile. Šperky pro přehlídku vytvořil Ondřej Stáry. Dohromady se světelnou show a hudbou se opravdu bylo na co dívat. Na první pondělní show se spojily dvě návrhářky - Vendula Niklová se svojí značkou Afka a Katarina Vávrova. Oblečení Afka bylo plné asymetrických tvarů a barev, mezi nimiž vinikal ostře zelený kabát, nebo oranžový komplet. Modely měly ale i vesty a jednoduchá oversized saka. Značka VAVROVA si hrála s ženskostí, powerdressingem a feminismem. Kolekci dominovala červená a modrá barva, která byla kontrastně použita na sakách šedé, zelené a bílé barvy. Třetí den uzavřela přehlídka, kde byly k vidění pleteniny od značky Bozidara společně se značkou Denisa Dovala, jejíž hvězdná kolekce přinesla do Chuchelského závodiště jemný nádech. Hedvábné šaty a volány vytvořily snovou krajinu připomínající vesmír. MBPFW 2023 jaro Jak být ležérní a zároveň cool i do kanceláře? Tohle jsou streetwearové značky, které vás budou bavit 3. 4. 2023 ▪ 4 min. čtení