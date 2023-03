Velkolepý začátek! Mezi prvními, kdo vstoupil na přehlídková mola v Paříži, byla značka Dior. Návrhářka Maria Grazia Chiurri vytvořila rozsáhlou kolekci inspirovanou ženami jako je Edit Piaf, Juliette Greco a Cathrine Dior. Vzorované šaty, kostýmky, ale i průhledné halenky podtrhla avantgardní scénografie portugalské umělkyně Joany Vasconcelos. V černé krabici nedaleko Eiffelovy věže se skrývala replika hotelu InterContinental, kde Saint Laurent pořádal své přehlídky. Designér Anthony Vaccarello vyslal pod zlaté lustry modelky v sakách s vycpanými rameny inspirovanými osmdesátými lety a power look doplňovaly sluneční brýle.

Slovenská značka Nehera předvedla pod vedením Ladislava Zdúta minimalistickou kolekci. Tmavé barvy a vrstvení, perfektní pro zimní měsíce. Méně je někdy opravdu více. Balmain je skoro osmdesát let spojován s luxusem. Kreativní ředitel Olivier Rousteing pro letošní podzimní ready-to-wear kolekci sáhl po inspiraci do vlastních archivů značky. Elegantně odhalený dekolt a zvýraznění pasu v černobílých kombinacích první poloviny přehlídky následovaly barevné šaty v modré, růžové i zelené. Olivier přesně ví, co na ženské siluetě zvýraznit, a tak i jeho kabáty působí svůdně.

Dlouho očekávaná kolekce nové kreativní hlavy značky Off White Iba Kamary s názvem Lunar Delivery působila technokratickým dojmem. Modelové a modelky střídali monochromatické looky, které doplňovaly klasické Off White doplňky, jako jsou pásky či masivní zipy. První ready-to-wear kolekce značky Schiaparelli pod vedením Daniela Roseberryho patřila mezi nejočekávanější. Návrhář dokázal skloubit opulentnost s nositelností. Kombinace černé se zlatou je pro značku typická. Daniel k ní přidal krémovou, různé textury a doplňky ve tvaru částí lidského těla.

Haris Reed předvedl svůj debut jako kreativní ředitel, když minulý týden vyslal na molo první kolekci pro značku Nina Ricci. Modelky všech velikostí se procházely v kolekci inspirované sedmdesátými lety. Klobouky, puntíky, lesklá kůže i obrovské sukně. Mimochodem, ochutnávku kolekce jste mohli zaznamenat před pár týdny na předávání hudebních cen Brit Awards – zpěvák Harry Styles tam přišel v obleku s obří růží kolem krku a nechyběl ani minulý týden v Paříži. Ester Manas pro svoji stejnojmennou značku se snoubencem Balthazarem Delepierrem vytvořili romantickou kolekci jemných šatů. Návrhářka přiznala, že se mezi nimi vyskytují i ty, které si na sebe chce v létě obléci při jejich svatebním obřadu. Přehlídka přitáhla pozornost nejen díky zamilovanému nádechu, ale i inkluzi, se kterou se na pařížských molech tak často nesetkáte.

Značka Hermès známá svojí elegancí a exkluzivitou zaujala monochromatickými siluetami. Nechyběly barvy podzimu jako hnědá, červená a žlutá. Bundy, kabáty a úpletové svetry doplnily kabelky Médor a Birkin. Show značky Alexander McQueen otevřela modelka Naomi Campbell v černých upnutých šatech s dvojitě vykrojeným výstřihem. Poté následovala řada perfektní krejčoviny v podobě obleků, saténových košil a kravat. V závěru přehlídky doslova zazářily blyštivé šaty.

Designér Pierpaolo Piccioli zvolil pro Valentino jednoduchý dresscode – black tie. Černou kravatu přidal k obleku, šatům, krátkému tričku, průsvitné halence i kožešině. Tak jednoduché, a přitom efektní. Prostory Musée d'Orsay zase zaplnily modelky ikonické značky Louis Vuitton, která podobně jako Dior či Saint Laurent čerpala inspiraci u francouzských žen. Přehlídka začala otázkou „Co je francouzská móda?“ a diváci na ni hned dostali odpověď. Plisované blejzry vrstvené přes šaty, balónové kalhoty, kabáty a kůže.

Třešničkou na pomyslném dortu jarního období týdnů módy je přehlídka domu Chanel. Kamélie zařadila do svého šatníku už Coco Chanel, stávající návrhářka Virginia Viard kolem ní postavila celou show. Květina připomínající zakladatelku jednoho z nejexkluzivnějších módních domů se objevovala na kabátcích, oblecích, knoflících, svetrech i v podobě řetízků u kabelek.