Co vznikne, když spojíte módu, estetiku sedmdesátých let a legendární terenní auto? Kolekce plná třásní, potisků a volnosti, která patří na hudební festival i rooftop party. Značka Alice + Olivia překvapila spojením s Fordem Bronco. Limitovaná kolekce obsahuje designy inspirované ikonickou automobilovou značkou. Mezi hlavní kousky patří široké džíny s potisky a nášivkami, nostalgická grafická trička a hedvábí s digitálním potiskem, které odkazují na vintage reklamy Bronco. Značky spolupracovaly s Classic Custom Designs na vytvoření dvou modelů Bronco 2025 s exkluzivními potahy a interiéry. Letos v létě budou obě vozidla k vidění v Hamptons od Montauku po Sag Harbour. Na podzim bude jedno ze zakázkových aut vydraženo ve prospěch dosud neoznámené charitativní organizace.

Od legendární spolupráce mezi japonským umělcem Takashim Murakamim a francouzským módním domem Louis Vuitton uplynulo dvacet let. Letos se tato ikonická dvojice opět spojila, aby vytvořila limitovanou kolekci kabelek, obuvi, včetně tenisek a sandálů na platformě posetých Murakamiho motivem třešňových květů. Díky trendu Y2K, který nejmladší generace milují, se po jarním uvedení v buticích doslova zaprášilo. TikTok následně zaplavily unboxing videa, kde mladé influencerstvo rozbalovalo a stylizovalo nejnovější designové kousky s retro střihy jako jsou low rise jeans.

Módy z nultých let se týká i další spolupráce. Tentokrát mezi módním domem Balenciaga a popovou hvězdou z počátku milénia Britney Spears. Kolekce s názvem Exactitudes kombinuje dívčí estetiku, jíž tato popová hvězda proslula s temnější vizualitou a pánskými oversized střihy charakteristickými pro kreativního ředitele značky Demnu. Pro něj je to navíc jedna z posledních kolekcí pro Balenciagu před odchodem do čela domu Gucci.

Značka Veronica Beard ve spolupráci se společností Head Sportswear uvedla na trh elegantní limitovanou kolekci tenisového a sportovního oblečení. Bílá barva, sportovní střihy a dokonalá silueta. Kolekce obsahuje elegantní tenisové šaty, všestranný skort neboli kombinaci sukně s kraťasy, klasické tílko, set sportovní podprsenky a legín a lehkou teplákovou bundu ideální na rozcvičku. Tahle kolekce přináší to nejlepší z funkčního oblečení, které si ale po tréninku můžete vzít i do města. Hrát tenis není nutné, vypadat jako Serena Williams ale můžete i vy.

Swarovski x Crocs. Možná si říkáte, že je to vtip, ale třpytivé gumové boty jsou důkazem toho, že v módě je opravdu možné úplně všechno. Spolupráce, s níž značky přišly letos na jaře se brzy stala populární nejen mezi generací Z. Kamínky, které se lesknou jako šperky z katalogu na botě, kterou buď milujete, nebo nenávidíte, jsou symbolem bezmezné kreativity. Nosí se k maxišatům i saténovým pyžamům. Záleží jen, zda máte odvahu s nimi vyjít dál než na zahradu.

