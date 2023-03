Letos po sedmnácté vyhlásí soutěž Czech Grand Design své vítěze v oblasti produktového designu, módy, šperku, fotografie, grafického designu a ilustrace. Pro předávání cen byl vybrán prostor pražského Centra architektury a městského plánování: CAMP, kde v úterý 23. března kromě vítězů jednotlivých kategorií ocení i Grand designéra 2022. Finalisty, jejichž jmenování se uskutečnilo v brněnském Uměleckoprůmyslovém muzeu, vybrala akademie designu České republiky.

Všech dvacet čtyři finalistů bude letos představeno veřejnosti od 3. března do 2. dubna na výstavě v Galerii České spořitelny vytvořenou fotografem Vojtěchem Veškrnou v podobě polaroidů, 3D skenů a jednoho videa, jehož hlavním motivem jsou pohyby rukou finalistů.

Designér roku

Kreativní dvojice Lexová&Smetana nejsou ve finále poprvé. Letos porotu oslnili kolekcí sedacího nábytku Hide and Seek pro českou firmu Polstrin. O první místo s nimi budou bojovat vázy Barzoj od Daniela Piršče a postel s názvem Libra z dílny Jana Plecháče, kterou navrhl pro česko firmu Johann Malle.

Módní designér roku

Ani v této kategorii nenajdete žádná neznámá jména. Mezi třemi finalisty je Zuzana Kubíčková se svojí kolekcí Couture 2022/23, Zoltán Tóth s oděvy LABORA23 a také návrhářka, jež loni vstoupila do Síně slávy českého designu, Liběna Rochová.

Designér šperku

Trojice nominovaných žen se vyznačuje svojí jedinečností. Mezi finalistkami je letos Bold studio Markéty Kratochvílové s experimentální kolekcí Archean, značka Dick Wolf a její šperky fluidního tvarosloví Marina a Anežka Juhová s amorfní estetikou.

Grafický designér

Grafickému designu letos dominuje umělá inteligence pod vedením Julie Dítětové, jejíž projekt Machine learning: Programming Patterns vytváří vzory. Proti ní se postaví navigační systém Čitelná Praha pro pěší i veřejnou dopravu hlavního města Prahy od studia Side2 a studio Marvil, které vytvořilo nový vizuální styl pro Člověka v tísni.

Fotograf

Mezi finalisty ocenění fotografa roku jsou letos dvě ženy a jeden muž. Fotografka Iryna Drahun z Běloruska, Julia Hrnčířová a Ladislav Kyllar.

Ilustrátor roku

V této kategorii porotu nejvíce zaujalo obrazové ztvárnění knihy Pan Nikdo a bílá tma od Darji Čančíkové Bogdanové, ilustrace Jindřicha Janíčka pro autorské knihy Na západ severozápadní linkou a knih Lampička, Bitva o diamant a Ztracený svatý a ilustrace Jana Trakala pro knihu Nožička a Wohryzek.

Výrobce roku

Firma Amplla pojala hasicí přístroj nejen z funkčního, ale i z desénového hlediska a zaujala tím nejen českou porotu. Ve finále se utká s výrobcem nábytku Polstrin s kolekcí Hide and Seek od designérské dvojice Lexová&Smetana a kultovní českou značkou TON s její kolekcí 822 od švédského studia Claesson Koivisto Rune.

Objev roku

Kategorie objev roku poskytuje prostor mladým talentům. Letošní finálovou trojici tvoří designérka Alena Konečná a její fototerapeutické svítidlo Hledání světla, módní návrhář Tomáš Němec s kolekcí Thanks God I´m an Atheist a The Lady of the Lines a Johan Pertl s objekty Monumentality a stolky Utopia.

Finalisté Czech Grand Design 2022