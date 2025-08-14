Ve světě luxusní kosmetiky je kladen důraz především na složení. Chanel No. 1 Serum-in-Mist s extraktem z červené kamélie funguje jako osvěžující filtr, který hydratuje a chrání pleť během dne. Díky své velikosti je ideální do kabelky, na cesty i pochůzky ve městě. Aveda Miraculous Oil zase pečuje o vlasy, chrání je před teplem a uhlazuje, takže zvládnou i vlhký mořský vzduch.
Hailey Bieber se svojí značkou Rhode letos přišla s komplexním balíčkem, v němž najdete zásadní letní produkty. Luxusní minibalíček Rhode Summer Kit obsahuje Glazing Mist, jemný sprej pro hydrataci a rozjasnění, Pocket Blush v odstínech Tan Line nebo Sun Soak, se saténovým finišem a Peptide Lip Tint v jemně zlatém Lemontini s citrusovým aroma. Balíček tak nabízí vše pro opálený, svěží letní vzhled pleti připravené na den u moře i večerní drink.
Značka Dior letos otevřela sezonu kolekcí Dioriviera, kterou kreativní ředitel make-up divize Peter Philips navrhl jako poctu francouzské Riviéře. Pudry Forever Nude Bronze Glow a rozjasňovače Forever Glow Luminizer v odstínech Coral Bronze, Pink Bronze a Coral Glow dodávají pleti sluncem políbený vzhled s mikrotřpytkami, zatímco oční paletky Diorshow 5 Couleurs přinášejí sofistikované kombinace růžových a korálových tónů v matném, saténovém i metalickém finiši. Na rty pak stačí nanést nový odstín olejíčku Dior Addict Lip Glow Oil, který hydratuje, vyživuje a nechává je jemně lesklé bez lepivého pocitu.
