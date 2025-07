Víkend ve Stockholmu si žádá ubytování, které se designem i atmosférou vyrovná městu samotnému. Hotel Blique by Nobis je přesně takovým místem. Bývalý industriální sklad, přeměněný na moderní hotel s osobitým šarmem, se nachází v kreativní čtvrti Vasastan, jen pár minut chůze od galerií, bister i zelených parků. Přibližně polovina pokojů je umístěna v někdejším skladu značky Philips, jehož rekonstrukci vedl slavný švédský architekt Sigurd Lewerentz, druhá část pak v přístavbě z devadesátých let. Pokoje jsou prostorově úsporné, ale promyšlené do posledního detailu, navržené studiem Wingårdhs, které v nich spojilo skandinávský minimalismus s důrazem na pohodlí a funkčnost. Bonusem je střešní terasa s výhledem na celé město a skvělá hotelová restaurace.

Stockholm je sice město designu, ale i skvělé gastronomie a kavárenské scény. Na ostrově Djurgården, jen kousek od centra, najdete restauraci Rosendals Trädgård. Tato zahradní restaurace a pekárna v jednom je oblíbeným útočištěm místních i turistů, kteří si sem chodí odpočinout mezi stromy, skleníky a záhony zeleniny. Menu se mění podle ročního období a toho, co zrovna dozrává na místních záhonech. Můžete zde čekat čerstvé saláty, quiche, domácí pečivo nebo dezerty, které voní jako babiččina kuchyně ve skandinávském provedení.

Pokud jste milovníci finediningu, navštivte restauraci Matbaren v Grand Hôtelu. Koncept šéfkuchaře Mathiase Dahlgrena mu vyvařil michelinskou hvězdou. Každý den tu vzniká živé menu z těch nejčerstvějších sezonních surovin. Obvykle se servírují menší pokrmy, ideální ke sdílení, a perfektně funguje i výběr kvalitních vín z jedné z nejrozsáhlejších vinných karet ve Švédsku. Nadčasový interiér navrhla britská designérka Ilse Crawfordová. Nechybí zde ani soukromá místnost ve vinném sklípku, kde si můžete objednat exkluzivní degustaci či intimní večeři až pro deset hostů. Novinkou je i venkovní terasa UTE na poloostrově Blasieholmen, která je ideálním místem, když hledáte něco menšího k snědku nebo máte chuť na drink s výhledem na moře.

Na designový butik ve Stockholmu narazíte téměř na každém kroku. Které ale stojí za to navštívit? Jestli si z výletu do Stockholmu chcete odvézt něco, co vám doma každý pochválí, nezapomeňte si tyto adresy přidat do Google Maps. Prvním na seznamu je rozhodně Coctail na ostrově Södermalm, kde se míchá kýč s kreativitou takovým způsobem, že si domů možná odnesete růžového plameňáka, jelení věšák nebo mexický textil a nebudete toho litovat. Sortiment se neustále proměňuje a každá návštěva je trochu jako lov pokladů.

Pokud dáváte přednost stylu, který je více šik, zamiřte do Designtorget. Tato síť tří obchodů v centru města je chrámem skandinávské estetiky – praktické, udržitelné a přitom krásné. Najdete tu doplňky do kuchyně, obýváku, stylové úložné prostory, drobnou elektroniku, šperky i dárky. Pokud však toužíte po kousku s příběhem, navštivte Oscar & Clothilde. Jen pár kroků od hlavního náměstí Stureplan na vás čeká mix elegantních novinek i pečlivě vybraných starožitností, včetně výjimečných značek jako Astier de Villatte nebo Chelsea Textiles, které v celém Švédsku najdete exkluzivně právě tady. Tambur je prodejna, která vypadá jako ta nejhezčí nástěnka z Pinterestu. Tento malý obchůdek na Södermalmu, navržený jako domácí jídelna snů, nabízí všechno od pastelových máslových nožů přes kostkované talíře až po keramiku od Nicola Fasano či stolní lampy &tradition.

Jako v ostatních severských zemích i ve Švédsku je kultura kávy široce rozšířena. Fiku neboli pauzu na kafíčko s něčím sladkým dokonce najdete na programu byznysových konferencí. Není divu, že na stránkách European Coffee Trip, kde najdete výběrové kavárny z evropských metropolí, na vás čeká dlouhý seznam. Proto jsme pro vás vybrali tři kavárny, které byste během víkendového poletování po městě neměli minout.

V srdci Södermalmu najdete Drop Coffee. Prosvětlený prostor s dřevěnými židličkami obyčejně praská ve švech. Zrna pocházejí ze spřátelených farem, které tým osobně navštěvuje. Drop si zakládá na udržitelnosti, transparentnosti a jejich zakladatelka Joanna Alm je dokonce několikanásobnou švédskou šampionkou v pražení.

Druhým tipem je Muttley & Jack’s, mikropražírna s kavárnou, kde si šéf Jack a jeho psí společník Muttley získali srdce místních i turistů. I zde si zakládají na osobních vztazích s farmáři. V kavárně si můžete vychutnat kromě kávy i brunch či veganské pečivo. Pokud si potrpíte na minimalistický skandinávský design, nebude VolCa Coffee Roaster místem pro vás. Založili ji totiž přistěhovalci z Latinské Ameriky, kteří s sebou přinesli nejen zrna od svých přátel a známých, ale i autentickou kulturní atmosféru, která se podepisuje na designu kavárny i nabídce jídla, jako jsou empanadas. Majitel vám rád poradí, co si dát. Ke každému šálku navíc dostanete i kartičku s informacemi o kávě a jejím původu.