Pařížský fashion week před pár dny skončil a my vám přinášíme report z haute couture kolekcí pro nadcházející jaro, jež dávají zprávu o současné náladě ve světě módy. V našem výběru skončilo sedmero couture linií, které překvapivě neoplývají samoúčelnou pompézností, ale jsou spíše střídmé. Jejich tvůrci se soustředí na ruční práci, ohlížejí se do minulosti a vzdávají hold zásadním kulturním momentům či ikonám.

Viktor & Rolf

Jarní kolekce dua Viktor & Rolf reaguje na globální náladu ve společnosti několika posledních sezon, kdy z vršících se katastrof a špatných zpráv dostává člověk závrať. Tato jednoduchá myšlenka byla prezentována prostřednictvím bohatých tylových šatů, jež na modelkách doslova rotovaly. Plesové kreace v romantických, pastelových tónech defilovaly po přehlídkovém mole fixované před tělem, šikmo i vzhůru nohama.



Valentino

Kreativní ředitel módního domu Valentino Pierpaolo Piccioli vsadil na pohled do minulosti, konkrétně do 70. a 80. let a klubové scény newyorského Studia 54 či londýnského New Romantic Blitz Clubu. Inspirací se stal také performer a kabaretiér Leigh Bowery a jeho ohýbání zažitých maskulinních a feminních prvků v módě. V kolekci tak najdeme pánská saka s obřími mašlemi, bohaté řasení volánů i dekonstruované pánské siluety přetvořené v mimořádně ženské modely v odstínu Valentino růžové.