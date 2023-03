Mezi dnes už ikonické kousky patří kabát MaxMara 101801, jehož návrh pochází z osmdesátých let. Díky svému oversized střihu se pod něj vleze i sako. Bílé bavlněné tričko je zase stálicí všech šatníků. Co třeba to od české značky Zagh, které si můžete nechat ušít na míru? Džíny černé barvy se hodí ke všem příležitostem. Levis 501 jsou klasikou, s níž nešlápnete nikdy vedle. Doplňte je klasickými bílými converskami nebo přejděte z denního outfitu na večerní pomocí sexy páskových lodiček od Yves Saint Laurent. Pro zahřátí sáhněte po svetru NAADAM z kašmíru přímo od pastevců mongolské pouště Gobi.

Chytré hodinky nahraďte elegantnější variantou Tank Must od Cartier s postříbřeným ciferníkem. O tom, že malé černé jsou základem, nemá cenu ani psát. Nemusí být ale nudné. Hrajte si se střihy, délkou i materiálem. Často podceňovaným doplňkem jsou dioptrické brýle. Celine nabízí nekonečný výběr konvenčních i extravagantních obroučků, díky nimž se budete cítit sofistikovaně i cool zároveň. Kožená bunda už dávno nepatří jen na motorku či rokovou hvězdu. Dejte jí šanci třeba v podobě se stříbrnými detaily od Acne studios. Módní must have výběr nemůžeme ukončit bez birkinky. Světlo světa poprvé spatřila v roce 1984, kdy ji Jean-Louise Dumas ji navrhl pro Hermes. Své jméno získala po herečce Jane Birkin. Na dnes už legendární kabelku čekají tisíce zákazníků. Originál totiž dostane jen pár jedinců zapsaných na čekacích listinách.

Tady je náš výběr pro ženy: