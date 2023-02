foto: Takuji Shimmura, Jasmine Deporta, Lauren Coleman, Tashkeel, archivy značek text: Ondřej Elsner foto: Takuji Shimmura, Jasmine Deporta, Lauren Coleman, Tashkeel, archivy značek Sdílet Facebook Twitter Přeposlat

Nový život, nový dech, novou formu, nový look či novou interpretaci historie architektury a designu. Přesně to nabízí námi vybraných osm výjimečných zahraničních projektů, které by zcela určitě neměly minout vaši pozornost.