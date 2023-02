Na dohled od slovenských hranic, ve valašských kopcích, je usazeno město Brumov-Bylnice. A tady, hned za závorami přes trať do Trenčína (a do Brna a Ostravy opačným směrem), areál Kloboucké lesní. Firmy, která hospodaří v lesích, pěstuje, sází vlastní sazenice a pečuje o ně a těží a zpracovává dřevo pro zákazníky v Evropě, Asii i Americe. „Naší filozofií je vnímat les jako obnovitelné přírodní bohatství a přesně tak s ním i hospodaříme. Od semínka až po hoblované prkno,“ říká Vojtěch Dorňák, majitel společnosti.

Když přijíždíte, veškerá vaše pozornost se hned stočí k nové správní budově, která patří k tomu nejlepšímu, co u nás v architektuře za poslední roky vzniklo. Třípatrová dřevostavba s železobetonovým jádrem se díky rozsáhlým skleněným plochám nebojácně otevírá do krajiny, nic nezakrývá, vše přiznává. Vedle zázemí pro kanceláře je ale úkol šedesát metrů dlouhé budovy ještě jiný. „Chtěli jsme ukázat, co všechno lze postavit ze dřeva, vypořádat se se složitými zastaralými požárními předpisy a inspirovat ostatní, aby se obtížných dřevěných konstrukcí nebáli. Aby to zkusili stavět jinak, než je obvyklé,“ vysvětluje mi Dorňák.