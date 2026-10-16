Každé ráno začíná silně praženým espressem snad v každé benátské pekárně, kde se u pár stolků nebo u pultu bez stoličky potkávají (nejen) sousedé z blízkého okolí – prohodí zvesela pár vět, zjistí, co je nového, koupí čerstvé pečivo domů a o pár minut později už zase běží každý po svém. V jedné z nich na nás čeká česká galeristka Olga Foglar. Benátky byly vždycky jejím oblíbeným místem a pokaždé, když sem přijížděla, ji to jen utvrzovalo v tom, že jí tempo tohoto města víc než vyhovuje. A to nejen po pracovní stránce. Když pak přišla chvíle, kdy její děti vyletěly z rodinného hnízda, rozhodla se plnit si své sny a pořídila si tu svůj pied‑à‑terre. Druhý domov, který jí těší a kde se cítí „doma“.
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