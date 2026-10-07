Ústředním tématem letošního 28. ročníku Designbloku je Světlo jako symbol poznání, pravdy, naděje a života. Festival propojí více než 300 kurátorsky vybraných autorů, studií, značek a hostů z Česka i zahraničí. Hlavní výstavy se odehrají ve Veletržním paláci Národní galerie Praha, v Jízdárně a kapli sv. Kříže Pražského hradu a v Uměleckoprůmyslovém museu. Po rozsáhlé rekonstrukci se v rámci festivalu poprvé otevře veřejnosti také historická středová hala Průmyslového paláce na Výstavišti Praha.

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