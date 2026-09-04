NASLOUCHÁNÍ
Mořské pobřeží je zahaleno do ranní mlhy, za níž je cítit intenzita pozdního léta. Výhled zpoza velkého okna působí téměř magicky. V prvním plánu se perspektiva lehce zužuje o hustý porost pod vzrostlými stromy. Cesta se vine přes nízkou písečnou dunu, kde osamoceně stojí dvě látková lehátka v očekávání prvních diváků divoké scenérie. Prozatím sotva postřehnu dva lidi, kteří se naboso procházejí studenou vodou a lezou po menších skaliskách. Také vycházím na pláž zavěšená do přítelkyně. Vnímám, jak to tu miluje. Je staršího věku a tiše přijímá, že tohle může být její poslední návštěva. Naslouchám jejím životním příběhům, hluboce dýchám. Svěžest vzduchu proniká hluboko.