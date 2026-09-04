Jakmile sjedete z dálnice a minete Jihlavu, začnou se před vámi otevírat nekonečná panoramata okolní krajiny. Drsný ráz Vysočiny tu rychle střídá jihočeská poetičnost, až téměř u rakouských hranic dojedete do Slavonic. Důležité město na někdejší obchodní trase z Prahy do Vídně, kde měšťanské domy pokrývají sgrafita, renesanci tu ruku v ruce střídá baroko.
Ve Slavonicích mají svou dlouholetou „základnu“ herci, architekti, umělci, hudebníci, filmaři a nejrůznější kreativci. Stává se totiž taková jedna zvláštní věc. „Jakmile projdete městskou bránou, už vás to nepustí. Budete okouzlení. Je to jako se sklem, když s tím rozžhaveným materiálem pracujete poprvé, tak se to na vás tak nějak nataví a nepustí. Tak fascinující to je!“ vysvětluje Michal Froněk, jeden z nejuznávanějších českých designérů a architektů, který tu našel svůj druhý domov.