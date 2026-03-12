Ceny Czech Grand Design znají své vítěze za rok 2025. Grand designérem se stal Jiří Krejčiřík, který dlouhodobě patří k výrazným osobnostem české scény. Akademie designu ČR ocenila jeho kolekci svítidel Emílie a Emil pro Modernistu, kolekce papírových svítidel B1 Lamps pro značku SKOBA a Audio Altar pro výrobce NOZOMI.
Grand designér roku 2025 Jiří Krejčiřík
Jiří Krejčiřík získal ocenění za kolekce svítidel a projekty na pomezí designu a umění.
