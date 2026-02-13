Ještě nedávno tady na Devíně stála stará ocelová bouda. Na jejím půdorysu ale vyrostl malý dřevěný domek, který ničím nepřehlušuje své okolí, dokonale do něj zapadá a zaujme vás na první pohled. Modulový kvádr s jehlanovou střechou pochází z dílny slovenského výrobce Ark Shelter, energeticky je plně soběstačný a je vyladěný do nejmenších detailů.
„Tím, že modul sami navrhujeme a zároveň si ho vyrábíme a montujeme, tak můžu všechno dotáhnout k dokonalosti. Pohybujeme se v milimetrové přesnosti. To je to kouzlo našich kabin,“ vysvětluje spoluzakladatel firmy a architekt Martin Mikovčák.
