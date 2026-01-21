Po více než půl roce od velkolepého otevření hotelu Fairmont Golden Prague je jasné, jak by měla vypadat poslední nevyřešená část miliardového projektu celkové rekonstrukce kdysi slavného brutalistního hotelu InterContinental. Návrh kodaňského studia ADEPT z piazzetty udělá živé místo obklopené stromy, které navazuje na ruch ulice a zároveň se otevírá návštěvníkům přicházejícím za kulturou nebo krátkým odpočinkem.
