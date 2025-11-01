Vedle původního „Zimáčku“ z padesátých let vyrostla Horácká aréna, která propojuje sport, kulturu a společenské dění. Na střeše má atletický ovál, pojme až sedm a půl tisíce diváků a má podpořit lokální ekonomiku. Na první pohled nepřehlédnutelná fasáda, ovšem citlivě zasazená do současné zástavby, na kterou navazuje a zaplňuje tak kampus stávajícího stadionu a technického zázemí, vzešla z návrhu uznávaných architektů ze studia CHYBIK + KRISTOF, kteří kladli důraz na každý detail a propojení s okolím. A tak fasáda připomíná korunu (pro kdysi královské město) i ostny ježka, kterého má Jihlava ve znaku.
Nová multifunkční hala otevírá své brány veřejnosti po šesti letech plánování a dvou letech stavby oficiálně první listopadový den, aby zde domácí hokejisté HC Dukla nastoupili proti pražské Slavii.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.