Názvy míst jako Šumava, Krušnohoří nebo Železné hory mají v sobě romantičnost. Ale když se vysloví „švábské Podunají“, moc poeticky to většině nezní. Nenechte se odradit chvílemi až nenápadnou krajinou. Je tu ukryté místo, které umí ohromit.
V kraji je rozesetých sedm kaplí – Sieben Kapellen. Soubor moderních dřevěných objektů není soustředěný na jednom místě, netvoří areál nebo klasický poutní komplex. Kaple jsou rozptýlené v krajině podél cyklostezek v oblasti Dillinger Land a Augsburger Land, zejména mezi městy Gundelfingen, Oberbechingen, Emersacker, Unterliezheim, Oberthürheim a dalšími menšími místy, často na okrajích obcí, u polí nebo na rozhraní lesa a otevřeného prostoru. Každá stojí trochu stranou, ale nikdy ne úplně mimo cestu. Není to výprava, spíš přirozená odbočka.
