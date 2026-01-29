Přípravy na Zimní olympijské hry 2026 v Milánu a Cortině vrcholí a jednotlivé olympijské reprezentace představují své módní kolekce. 

Prozatímním vítězem popularity se zdá být Mongolsko a jejich poetické dresy od značky Goyol Cashmere. Uniformy jsou inspirovány oblečením z doby velké Mongolské říše, nesou vysoké límce, boční rozparky pro volný pohyb a vysoké klobouky, které chrání před chladem. Jsou vyrobeny z měkkého mongolského kašmíru, lemovány hedvábím a zdobeny tradičními motivy rohů a dalšími symboly, které oslavují historii země a nomádskou kulturu.

Zimní olympijské kolekce 2026Zimní olympijské kolekce 2026

Zbývá vám ještě 70 % článku
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se