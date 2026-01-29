Přípravy na Zimní olympijské hry 2026 v Milánu a Cortině vrcholí a jednotlivé olympijské reprezentace představují své módní kolekce.
Prozatímním vítězem popularity se zdá být Mongolsko a jejich poetické dresy od značky Goyol Cashmere. Uniformy jsou inspirovány oblečením z doby velké Mongolské říše, nesou vysoké límce, boční rozparky pro volný pohyb a vysoké klobouky, které chrání před chladem. Jsou vyrobeny z měkkého mongolského kašmíru, lemovány hedvábím a zdobeny tradičními motivy rohů a dalšími symboly, které oslavují historii země a nomádskou kulturu.
