Eleganci, kterou klientům propůjčoval už za éry první republiky, nyní znovu oživuje. Krejčovský salon Adam otevřel novou pobočku na Vinohradské třídě a navazuje tak na tradici někdejšího salonu Kníže, jenž až do konce 40. let působil v Praze. Na Příkopech. V dalších dekádách se značka přesouvala – přes Václavské náměstí až do ulice Politických vězňů, kde pod názvem Adam Steiner v březnu 2023 uzavřela dosavadní kapitolu. Příběh krejčovské noblesy ale nekončí. Na novém místě pokračuje dál.
Ve stejné sestavě, která působila na poslední adrese, v duchu tradice, nadčasovosti, kvality a elegance. Obleky v salonu Adam na Vinohradské 34 se šijí na míru a od prvního stehu na ně dohlíží mistr krejčí Richard Hronovský. Jeho rukama prochází saka, kalhoty, vesty, smokingy, fraky, žakety či košile. „Šijeme i kabáty z nejluxusnější vikuní vlny nebo kašmíru,“ říká mistr krejčí.
Jak jste se dostal ke krejčovskému řemeslu?
Jednoduše, můj tatínek byl krejčí, stejně jako jeho otec. Krejčovské geny na mě jednoduše přešly. Vyučil jsem se v oboru v družstvu Moděva a už během učení jsem věděl, že chci dělat krejčího. Pro mě je řemeslo zároveň koníčkem. Je to radost začít u čistého papíru, nakreslit střih, a nakonec vidět spokojeného klienta, který odchází v nádherně padnoucím obleku z krásné látky.
Jako mistr střihač působíte přes 30 let. Jak se vaše profese proměňovala a co vše obnáší být „krejčovský mistr“ v dnešní době?
Základ řemesla zůstává stejný. Je to ruční práce, ve které se neustále zdokonalujete. Dobrým krejčím se člověk stává až po letech praxe. Musíte také držet krok s módními trendy a pracovat s novými materiály. V mnohém je naše práce i improvizace, ale když člověk řemeslo opravdu ovládá, ví přesně, kam sáhnout a jak s materiálem pracovat. Výsledkem jsou ručně šité, nadčasové obleky. Neděláme žádné konfekční lepené věci, které nic nevydrží. Naši klienti nosí obleky pět, deset i více let a stále vypadají skvěle.
Jak přesně probíhá šití obleku na míru?
První schůzka s klientem trvá zhruba půl hodiny a během ní si ujasníme, jaký typ obleku potřebuje, zda půjde o večerní, byznysový nebo volnočasový model. Podle toho vybíráme materiál. Nabídka látek je obrovská, takže společně hledáme takovou, která nejlépe odpovídá účelu i osobnímu stylu klienta. Jakmile je vybrán materiál i základní střih, probereme individuální požadavky, jako jsou typy kapes, kapsa na telefon a další detaily. Poté následuje měření.
Z postavy klienta beru přibližně 10 až 15 přesných měr a domluvíme si termín první zkoušky. Mezitím objednáme látku, obvykle z Anglie nebo Itálie. Ještě před jejím doručením připravuji střih. Kreslím jej ručně na střihový papír metodou bespoke, tedy přímo podle klientových rozměrů. Nepoužíváme žádné konfekční šablony, každý střih vzniká od nuly. Následují další dvě zkoušky, a nakonec klient odchází v dokonale padnoucím obleku na míru.
Haute Couture. Pařížská přehlídka přinesla velké debuty a dokonalost módního řemesla v každém detailu
Jaké jsou výhody obleku na míru?
Za hlavní výhody považuji možnost výběru ze široké nabídky látek, nadčasovost, trvanlivost a kvalitu zpracování. Také dokážeme přesně vytvarovat siluetu klienta. I když přijde někdo s výraznějším hrudníkem, vytvoříme mu oblek, který mu padne jako ulitý. V ručně šitém, skutečně padnoucím obleku se musíte cítit dobře. Oblek vás nesmí nikde tlačit, omezovat v pohybu. Po jeho oblečení se okamžitě uvolníte a cítíte se přirozeně.
Jaké největší chyby dělají muži při výběru obleků?
Chyby vidím zvláště u mužů, kteří si nechávají šít takzvané měřenky. Přijdou do salonu, který se prezentuje jako zakázkové krejčovství, ale neudělá jim střih přímo na tělo. Výsledkem bývají obleky, které jsou buď příliš velké, nebo – a to vidím v poslední době častěji – až příliš malé. Mnozí se snaží následovat trend „slim“ a chtějí mít oblek co nejvíc vypasovaný, jenže v určitém bodě už to není vypasování, ale malá velikost. Právě noblesa, nadčasovost a kvalitní práce, je něco, co podle nás v Praze chybí. A to klientům nabízíme.
Text vznikl ve spolupráci s krejčovským salonem Adam.
