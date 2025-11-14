Cesta do pravěku

Spike je téměř dokonalá fosilie teropodního maniraptory s více než stovkou zachovalých kostí. Byl to jeden z posledních dinosaurů, kteří kráčeli po zemi. Více než 66 milionů let nebyl objeven – až do roku 2022, kdy byl vykopán ve skalnaté formaci Hell Creek v Jižní Dakotě. Nyní jde Spike do dražby v rámci výstavy Groundbreakers: Icons of Our Time od 5. do 8. prosince 2025 a následuje live aukce v Christie’s v Londýně. Tato extrémní rarita může být vaše už 11. prosince přibližně za tři miliony liber.

