Cesta do pravěku
Spike je téměř dokonalá fosilie teropodního maniraptory s více než stovkou zachovalých kostí. Byl to jeden z posledních dinosaurů, kteří kráčeli po zemi. Více než 66 milionů let nebyl objeven – až do roku 2022, kdy byl vykopán ve skalnaté formaci Hell Creek v Jižní Dakotě. Nyní jde Spike do dražby v rámci výstavy Groundbreakers: Icons of Our Time od 5. do 8. prosince 2025 a následuje live aukce v Christie’s v Londýně. Tato extrémní rarita může být vaše už 11. prosince přibližně za tři miliony liber.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.