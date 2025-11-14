Cestovní aktovka Writing Traveler
Foto: Michael Dvořák

Cestovní aktovka Writing Traveler, 64 300 Kč; 3x černé plnicí pero Meisterstück, 17 800 Kč/ks; hodinky Montblanc 1858 Geosphere LE 1858, 198 100 Kč; modrá peněženka Sartorial, 9300 Kč; plnicí pero Rouge et Noir, 19 300 Kč; stojánek na pera, 8200 Kč; zelený inkoust Great Gatsby, 1200 Kč/ks; kulatý kožený odkládací tácek s reliéfem krokodýlí kůže, 7700 Kč; kožený náramek v kombinaci s ocelí, 7000 Kč/ks; černé pouzdro Meisterstück na 5 per, 10 300 Kč; hnědý Rollerball Meisterstück Great Masters Ferrari Classica, 90 000 Kč; zápisníky v různých velikostech, cena od 1800 Kč/ks.

Zbývá vám ještě 50 % článku
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se