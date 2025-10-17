Kašmírové šaty značky Agnona zvládnou obě role. Přes den s pracovní taškou a kabátem, večer s minikabelkou a vysokými kozačkami. „Kvalitní kousky ale najdete i u švédské značky Arket. Já osobně tam nakupuju všechen basic!“ Večerní šatník je podle Daniely hra kontrastů. „Žena musí myslet na to, co chce odhalit, a co naopak schovat. Proto je důležité vědět, zda obléct něco s výstřihem, nebo naopak hrudník schovat pod rolákem,“ vysvětluje. Odhalená ramena a klíční kosti jsou sexy, ale zároveň se hodí na formální akce, véčkový výstřih zase ke koktejlovému dresscodu. Sama doporučuje samet, ale nebojí se ani flitrů. „Pokud s nimi umíte pracovat, dodají outfitu opravdový šmrnc.“
