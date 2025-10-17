Bratři Khan a Giang patří k nejvýraznějším tvářím druhé vietnamské generace v české gastronomii. Z restaurace Gao Den na kraji Prahy se posunuli do sofistikovanějšího Tara na Andělu, kde dnes najdete jejich originální Pho100. Později otevřeli ještě velký a skvělý Dian na Brumlovce. Taro se mezitím přestěhovalo z Nádražní na Národní a prezentuje se konceptem, designem i menu, které se otevřeně hlásí k ambicím hodným michelinské hvězdy.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.