Wen je mladá dáma původem z Číny. Jejím oborem byl byznys management, s tím se také dostala do Česka. Ale práce v kanceláři ji přestala bavit a začala vařit. Ukazovat českým zvídavým foodies, jak vypadá autentická, přesto moderní čínská kuchyně. A soustřeďuje se samozřejmě na svůj rodný Čchung‑čching.
Začala ve stánku na Jiřáku, pak otevřela bistro Chi Xiao Mian, kde to bylo hlavně o drobných domácích žlutých nudlích. Poté se ale Wen rozešla se společníky a následně otevřela bistro Mi I’m. Tam se pro změnu vrhla na nudle tlusté, z rýžové mouky. A to není všechno, letos otevřela třetí podnik, bistro Lá Bù Lá na Kodaňské, přímo naproti Kusu koláče. A jestli ve všech třech případech šlo Wen o to, aby se v Česku zmínilo vnímání čínské gastronomie, teď to dokonale potvrdila. Její bistro je dozajista jedna z nejzajímavějších otvíraček tohohle roku.
