Přesně před sto lety v srdci Prahy otevřela sklárna Moser svoji první pražskou galerii. Na počest tohoto jubilea vznikla kolekce Echoes, která propojuje odkaz vizionářského Lea Mosera se současnou vizí kreativního ředitele Jana Plecháče.
Kolekce Echoes vznikla jako ultra limitovaná edice. Plecháč v ní oživil ikonické moserovské tvary a doplnil je svými vlastními návrhy. Sklo září dvěma barvami, a to nefritem, vytvořeným výhradně pro tuto kolekci, a uranem, legendární barvou, s níž před sto lety experimentoval sám Leo Moser.
