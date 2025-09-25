Příjemný interiér se zelenými odstíny působí jako oáza klidu uprostřed hluku, který vás v centru Prahy nemine. „Pekárna je pro nás možností vyzkoušet si jiný formát než doposud. Khanha vždycky bavilo péct a jeho stáž v dánském Hart Bakery ho inspirovala k tomu, abychom se vydali tímto směrem. Chtěli jsme podnik, který funguje od rána a staví na samotném produktu – kvalitním pečivu a kávě,“ říká Giang Ta.
Pekárnu umístili přímo vedle jejich restaurace Taro, která je nejstarším sourozencem úspěšných podniků Dian a Pho 100. I zdejší nabídka vás chutěmi přesune do Asie. Japonský mléčný chléb shokupan si zde můžete koupit s sebou domů, nebo rovnou ochutnat jako sendvič se smaženým kuřetem. Milovníky banh mi zase potěší křupavá bageta s vypečeným bůčkem. V nabídce je dokonce i slaná rýžová kaše congee, která vás v podzimním chůadném počasí po ránu příjemně zahřeje.
Co se týče pečiva, je na něm vidět, nebo spíše chutnat, poctivá řemeslná práce, ale i nápaditost. Kromě klasických croissantů a skořicových šneků jsou součástí nabídky i danishe, které ve skleněné vitríně zaujmou na první pohled. Jejich příchutě se budou měnit podle sezony. Nenechte se zmást, zelený krém, který na první pohled působí jako pistáciový, ve skutečnosti chutná po čaji matcha. Právě tyto nečekané twisty jsou jedním z mnoha důvodů, proč se do podniků bratrů Khan lidé tak rádi vrací.
Pekárna Patê
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.