Pompézní prostory paláce Žofín opět překvapují kreativitou hodinářů. V pátek v poledne tady odstartoval dvoudenní svátek jemné mechaniky, který se koná již pojedenácté. Po prvních ročnících v Brně zakotvil v novorenesanční budově na Vltavě, kde se těší velkému zájmu nejen z řad českých návštěvníků. Přijíždějí sem totiž i fanoušci hodinařiny ze zahraničí – jedná se o největší výstavu svého druhu ve střední a východní Evropě.
Dvoudenní salon výjimečných hodinek SEW přinese opravdu bohatý program. Snahou pořadatelů je samozřejmě překonat úspěch toho loňského. „V roce 2024 jsme slavili desátým ročníkem a přišlo sem více než čtyři tisíce návštěvníků. To by bylo ideální i letos. Počet vystavených značek zůstal zachovaný, jen se trochu obměnili někteří vystavovatelé,“ prozradil Jan Pokorný, ředitel výstavy SEW.
K obdivu je tak připraveno opět na šedesát vystavujících značek z nejrůznějších koutů světa, přičemž nechybí ani sekce nezávislých hodinářů z prestižního uskupení AHCI – Académie Horlogère des Créateurs Indépendants, v níž se prezentuje také český mág horologie Luděk Seryn. Ten si po předchozích letech, kdy se prezentoval extrémně komplikovanými hodinkami Karel Rotation a Adam Rotation, připravil minimalistické hodinky Art Deco disponující pouze dvojicí základních ruček – ale krásně dekorovaným strojkem.
